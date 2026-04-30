Il bilancio dell’Italia si presenta complicato, con effetti che vanno oltre le conseguenze della guerra in corso. La situazione economica del Paese è influenzata da una congiuntura internazionale difficile, caratterizzata da conflitti e instabilità. Inoltre, le scelte di politica economica adottate dal governo negli ultimi mesi sono state oggetto di critiche e dibattiti pubblici. Questi fattori contribuiscono a determinare un quadro complesso e articolato.

La difficile congiuntura internazionale, segnata dai conflitti, e le strategie fallimentari di politica economica del governo Meloni presentano il conto all’Italia. La crescita rallenta ancora, l’inflazione sale e l’occupazione cala. Nel primo trimestre dell’anno il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Lo ha reso noto l’Istat in base alle stime preliminari. La crescita non c’è. Il primo trimestre di quest’anno segna un lieve rallentamento rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Il +0,2% congiunturale messo a segno tra gennaio e marzo è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dei servizi e di una diminuzione in quello dell’agricoltura e dell’industria.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bilancio amaro per l’Italia. E non è solo colpa della guerra

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