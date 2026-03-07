La guerra digitale invisibile | perché l’Italia è indifesa e non è solo colpa dei droni

In Italia si discute ancora sull’utilizzo delle basi militari e sugli investimenti in armamenti, mentre nel mondo le minacce digitali avanzano rapidamente. La guerra digitale invisibile coinvolge attacchi hacker e operazioni cibernetiche che colpiscono infrastrutture critiche e sistemi di sicurezza senza che se ne abbia piena consapevolezza. La sicurezza informatica del Paese rimane vulnerabile di fronte a queste nuove forme di conflitto.

Mentre il dibattito pubblico italiano, di fronte al nuovo conflitto, si divide sull’uso delle basi militari e su qualche decimale di PIL in più per scafi di ferro e ali d'alluminio, la realtà geopolitica ha già traslocato altrove. La pubblicazione della relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza, presentata dalla Presidenza del Consiglio, non è solo un innovativo documento di intelligence: è la lucida diagnosi di un’ossessione per il conflitto cinetico che oscura un’invisibile guerra digitale. Se le cronache internazionali rimangono ipnotizzate dalle scie dei missili e dei droni iraniani che solcano i cieli del Golfo, l’intelligence nazionale ci avverte, con una prosa che non lascia spazio a equivoci, che il vero assedio all’Italia è già in corso ed è un assedio di bit, non di bombe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

