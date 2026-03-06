Perché l'aumento del diesel e della benzina oltre i 2 euro è colpa della speculazione e non solo della guerra

L’aumento del prezzo di diesel e benzina oltre i 2 euro al litro è stato attribuito alla speculazione finanziaria, oltre che alla guerra in Medio Oriente. La recente escalation militare ha portato il prezzo del petrolio a livelli più alti, influenzando direttamente i costi dei carburanti. Gli aumenti si sono verificati in un contesto di tensioni internazionali e di volatilità sui mercati energetici.

La nuova escalation militare in Medio Oriente ha riportato il prezzo del petrolio al centro delle tensioni economiche globali. Ma l'impennata dei carburanti registrata negli ultimi giorni in Italia, con il diesel che spesso supera i 2,5 euro al litro, non può essere spiegata soltanto con la crisi geopolitica: i tempi della filiera energetica, le scorte disponibili e la velocità con cui i prezzi vengono aggiornati alimentano da anni il sospetto di dinamiche speculative nel mercato della distribuzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il diesel costa più della benzina: accise, tasse e scelte fiscali dietro l’aumento dei prezziDal 1° gennaio il diesel è tornato a costare più della benzina, cosa che non succedeva da circa tre anni.

Benzina e diesel, aumento prezzi e rischio speculazione: le regioni più care al distributoreIl ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che sono già stati segnalati i casi di sospetta speculazione presso i...

Guerra in Iran, prezzi in aumento su benzina, diesel e bollette anche in Italia: cosa sta succedendoL'aumento del prezzo del petrolio con la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente riaccende la fiammata di benzina, gas, diesel e bollette, mette sotto ... fanpage.it

I prezzi di benzina e diesel continuano a correre a causa della guerra in Iran. Preoccupa il gasolio che è ai massimi dal 2023Nuovi rincari su benzina e diesel in Italia: quotazioni internazionali in rialzo e prezzi alla pompa ai massimi degli ultimi mesi. lanotiziagiornale.it

