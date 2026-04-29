Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfitti

La Regione Lombardia ha approvato un investimento di 53 milioni di euro destinato alla ristrutturazione di circa 1.700 alloggi di edilizia pubblica. La decisione mira a migliorare le condizioni delle abitazioni sfitte e a recuperare immobili destinati alla residenza sociale. La somma sarà distribuita in diverse operazioni di intervento che riguarderanno le strutture di proprietà pubblica su tutto il territorio regionale.

La Giunta di Regione Lombardia ha stanziato 53 milioni di euro per ristrutturare 1.700 alloggi di edilizia residenziale pubblica. A queste risorse si aggiungono 3,3 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche e rinnovare o installare oltre 60 impianti elevatori. "Come Regione – sottolinea l’assessore alla Casa, Paolo Franco – mettiamo in campo finanziamenti importanti finalizzati a sostenere i programmi di intervento delle Aler e dei Comuni, con l’obiettivo di proseguire nella riduzione degli sfitti e nella riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico. Gli alloggi, una volta conclusi i lavori, dovranno essere assegnati da Aler e Comuni nel più breve tempo possibile".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfitti Notizie correlate Leggi anche: Casa: Schlein, 'Meloni annuncia nuovi alloggi? Recuperi intanto i 100mila pubblici sfitti' Rifiuti, dalla Regione 18 milioni di euro per gli impianti pubblici. Tre vanno ad ApriliaBuone notizie, sul fronte rifiuti e raccolta differenziata, per la provincia di Latina. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfitti; Dalla Regione 5,3 milioni di euro per lo sport. Portas: Sosteniamo società sempre più moderne e inclusive; Fondi per riqualificare 1.700 alloggi sfitti di Aler e Comuni lombardi; Da Aler 1,7 milioni di euro per sistemare 65 alloggi. Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfittiLa Giunta di Regione Lombardia ha stanziato 53 milioni di euro per ristrutturare 1.700 alloggi di edilizia residenziale pubblica. ilgiorno.it Da Regione 53 milioni per riqualificare gli alloggi sfitti delle AlerRiqualificare e riassegnare gli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica delle Aler e dei Comuni attraverso un intervento ad ampio ... casateonline.it La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio: "Non capiamo questa scelta, chiediamo chiarezza" ift.tt/OxtbzkA x.com Tv7 Tg. . RESIDENZA TARTAGLIA: PIÙ POSTI LETTO PER STUDENTI - Un importante investimento è stato fatto dalla Regione Veneto per rafforzare il diritto allo studio sostenendo giovani fuori sede e meritevoli. Si tratta della rigenerazione di un immobile reg - facebook.com facebook