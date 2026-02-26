di Alfredo Marchetti Si dice soddisfatto per come sta andando il suo settore dal 2023, dall’inizio del Persiani Bis. Francesco Mangiaracina, assessore al Sociale e Politiche abitative, analizza i dati dei suoi uffici: "Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti, di concerto con il sindaco Persiani, della nostra macchina amministrativa. Possiamo dire di aver dato una grandissima accelerata per l’assegnazione delle case. Su circa mille abitazioni all’inizio del secondo mandato avevamo 104 alloggi sfitti, quando mancano due anni e mezzo alla conclusione del mandato siamo scesi a 51, con 85 assegnazioni da luglio 2023. Si tratta di un dato in continua evoluzione, ovvero se una famiglia perde il titolo di alloggio, l’immobile è ’sfitto di risulta’ e va ristrutturato prima di essere affittato di nuovo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bilancio di Mangiaracina: "Dimezzati gli alloggi sfitti"

Il patto della Regione per "salvare" gli alloggi sfitti: la mappa dei comuni e delle case candidateLa crisi abitativa in Emilia-Romagna colpisce sempre più famiglie: case vuote e affitti inaccessibili mettono a dura prova il potere d’acquisto.

Leggi anche: Emergenza abitativa, accordo per il recupero di 110 alloggi sfitti