Bilancio 51 milioni di investimenti | Sappiamo guardare al futuro

Il bilancio 2025 del Comune si chiude con un totale di 51 milioni di euro dedicati agli investimenti. In una nota ufficiale, si afferma che l’andamento finanziario mostra una solidità consolidata e la capacità di mantenere i servizi pubblici senza riduzioni, anche in un contesto economico difficile. La relazione evidenzia come questa situazione permetta di continuare a pianificare interventi futuri senza compromettere le risorse.

"Il rendiconto 2025 conferma la solidità del bilancio e la capacità del Comune di affrontare una fase economica complessa senza arretrare sui servizi e sugli investimenti". Così Mariella Lugli, assessora al Bilancio, ha presentato il rendiconto di gestione, approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza. Il Comune chiude l’esercizio 2025 con oltre 51 milioni di euro destinati agli investimenti, la cifra più alta degli ultimi anni. Di questi, 32 milioni sono legati ai 28 progetti del Pnrr, come il Terminal Innovation Lab e il parco Città d’Europa, sostenuti da ulteriori 5 milioni di cofinanziamento interno. La vicesindaca Lugli ha rivendicato un’ autonomia finanziaria del 93,06%, al di sopra delle medie nazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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