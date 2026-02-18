Sarno scuole insicure e barriere architettoniche | l' allarme di Sirica FdI

Il deputato Sirica di Fratelli d’Italia denuncia che le scuole di Sarno sono insicure a causa di edifici vecchi e mancati interventi di messa in sicurezza. La causa principale sono le strutture datate, con carenze negli adeguamenti antisismici e infiltrazioni d'acqua che peggiorano le condizioni. Le scuole sono spesso circondate da barriere architettoniche, rendendo difficile l’accesso a studenti con disabilità. La situazione rimane critica, con molti edifici che richiedono interventi immediati per migliorare la sicurezza e l’accessibilità.

Il consigliere di opposizione denuncia carenze strutturali, infiltrazioni e mancati adeguamenti sismici. La richiesta: "Subito una mappatura tecnica e l'uso dei fondi Pnrr" Edifici datati, carenze negli adeguamenti antisismici e infiltrazioni d'acqua. È un quadro critico quello che emerge sullo stato dell'edilizia scolastica cittadina, dove le strutture necessitano di interventi strutturali urgenti per garantire la sicurezza di studenti e personale. A sollevare il problema della manutenzione e della funzionalità dei plessi è l'opposizione consiliare, che punta il dito contro la gestione delle risorse destinate all'istruzione.