Bike lane in Trentino parte la campagna | Non restringono la strada salvano vite
In Trentino, è partita una campagna di sensibilizzazione che promuove l’installazione di piste ciclabili, con lo slogan “Non restringono la strada, salvano vite”. Le autorità spiegano che le nuove corsie dedicate alle biciclette non riducono lo spazio per le auto, ma servono a migliorare la sicurezza di chi si muove in bici. La proposta riguarda diverse strade provinciali e mira a favorire l’uso della bicicletta.
Le strade del Trentino tornano sotto i riflettori, questa volta non per un incidente, ma per prevenire i prossimi. Parte da qui la nuova campagna di sensibilizzazione sulle bike lane, le corsie ciclabili tracciate sull’asfalto che negli ultimi mesi hanno fatto discutere cittadini e amministratori.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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