Ospedale Miulli | 5 donazioni salvano 24 vite la Puglia ringrazia

Nel corso del 2025, l’Ospedale Miulli di Acquaviva ha effettuato cinque donazioni di organi, contribuendo al salvataggio di 24 persone. Questi interventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra medici e famiglie dei donatori, e hanno riguardato vari organi. La regione Puglia esprime gratitudine per le donazioni che hanno permesso di migliorare la vita di molte persone.

L’Ospedale Miulli di Acquaviva ha registrato nel 2025 un bilancio di cinque donazioni che hanno permesso di salvare 24 vite umane. In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, celebrata questa domenica 19 aprile, l’eccellenza clinica pugliese ha messo in luce come la volontà dei cittadini sia il motore indispensabile per la medicina moderna. Il bilancio del 2025: una rete di solidarietà che sostiene la sanità regionale. I numeri dell’ultimo anno trascorso raccontano una storia di altruismo che si divide tra scelte consapevoli e sensibilità familiare. Cinque sono stati i momenti di passaggio della...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Miulli: 5 donazioni salvano 24 vite, la Puglia ringrazia Notizie correlate Pediatria riaperta: donazioni salvano vite a FabrianoLa riapertura del reparto di Pediatria dell’ospedale Engles Profili a Fabriano ha innescato una catena di solidarietà concreta, trasformando lo... Ospedale Miulli, ad Acquaviva il miracolo della vita passa dalla donazione: 24 organi prelevati nel 2025Cinque donazioni che hanno permesso di salvare 24 persone: è questo il bilancio che parla di vita, di generosità, con una macchina organizzativa che... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ospedale Miulli, ad Acquaviva il miracolo della vita passa dalla donazione: 24 organi prelevati nel 2025; Acquaviva delle Fonti – IL MIULLI PER LA ‘GIORNATA NAZIONALE PER LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI; Donazione di organi, il Miulli rinnova il suo impegno; Taranto, nuove attrezzature sanitarie grazie alla raccolta fondi del 36° Stormo. Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti: l’impegno del Miulli Acquaviva delle FontiIn occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, in programma domenica 19 aprile , l’Ospedale F. Miulli rinnova il proprio impegno nella promozione della cu ... noinotizie.it : '" " Un impegno concreto, ogni giorno, per trasformare la #donazione in #vita. All’Ospedale Miulli la rete della donazi facebook