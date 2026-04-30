Nella giornata di ieri, le vendite dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter hanno registrato un rapido aumento, con migliaia di tagliandi acquistati in sole 24 ore. Nonostante molte disponibilità ancora nel settore nerazzurro dello stadio, l’afflusso di tifosi è stato consistente. Le vendite proseguono e l’evento si avvicina, con i supporter delle due squadre pronti a sostenere le rispettive squadre.

di Stefano Cori Biglietti Lazio Inter, per la finale di Coppa Italia ci sono ancora tanti posti a disposizione nel lato nerazzurro dell’Olimpico. Mancano 13 giorni alla finale di Coppa Italia del 13 maggio, per la quale ai tifosi interisti sono stati assegnati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Tevere lato Sud e Tribuna Monte Mario lato Sud. In Curva sono andati esauriti ieri mattina tutti i posti disponibili. Nelle ultime 24 ore c’è stata anche un’impennata nella vendita degli altri settori. Questi i posti rimanenti: circa 580 posti in Distinti Sud (60 euro), circa 2800 posti in Tribuna Tevere (130 o 170 euro) e circa 750 in Tribuna Monte Mario (180 o 220 euro).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biglietti Lazio Inter, impennata nella vendita per la finale di Coppa Italia: migliaia di tagliandi presi in 24 ore

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