Biglietti finale Coppa Italia Lazio Inter | tutti i dettagli sulle modalità di vendita dei tagliandi

Sono state annunciate le modalità di vendita dei biglietti per la finale della Coppa Italia tra Lazio e Inter, prevista il 13 maggio allo stadio Olimpico. Sono disponibili dettagli sulle date di apertura delle vendite e sui canali attraverso cui è possibile acquistare i tagliandi. La partita rappresenta l’atto conclusivo della competizione nazionale e si svolgerà in una cornice di grande attesa tra le due squadre.

di Alberto Petrosilli Biglietti finale Coppa Italia Lazio Inter: date e modalità di vendita dei tagliandi per la sfida in programma il 13 maggio all’Olimpico. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a vivere una notte magica nella capitale. Dopo aver superato il Como in una semifinale ricca di emozioni, i nerazzurri voleranno a Roma mercoledì 13 maggio per affrontare la Lazio nell’atto conclusivo della competizione. La proprietà Oaktree punta con decisione al raddoppio stagionale, mettendo nel mirino quella che sarebbe la decima Coppa Italia della storia del club. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Biglietti finale Coppa Italia Lazio Inter: le modalità di vendita.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti finale Coppa Italia Lazio Inter: tutti i dettagli sulle modalità di vendita dei tagliandi Notizie correlate Finale Coppa Italia 2025-2026, quando si gioca e quando escono i biglietti: le modalità di venditaQuando escono e quanto costano i biglietti per la finale di Coppa Italia 20252026. Leggi anche: Inter Como biglietti: parte oggi la vendita dei tagliandi per la semifinale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finale di Coppa Italia 2026, Inter Lazio: data, biglietti e cosa sapere; Biglietti finale Coppa Italia 2025/2026: quando escono, i prezzi e dove acquistare i tagliandi per Lazio-Inter del 13 maggio all'Olimpico di Roma; Serie A, Lazio-Inter sabato 9 maggio alle 18:00; Finale Coppa Italia Dilettanti: biglietti in vendita dal 28 aprile. Settori, tessere e modalità di accredito per i media. Biglietti Lazio Inter, info e prezzi sulla finale di Coppa Italia: l’annuncio ufficialeLa Lazio ha diramato un annuncio ufficiale sui prezzi dei biglietti della finale di Coppa Italia contro l’Inter. LEGGI ANCHE: Inchiesta arbitri, scelto chi prenderà il posto di Rocchi: la notizia Copp ... lazionews.eu Coppa Italia, biglietti per Lazio-Inter: tutte le infoBambini che non abbiano compiuto il 5° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto. Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte ... laziopress.it Lazio, differenza in A e in Coppa Italia sui corner: i numeri - facebook.com facebook Attesa per il match di stasera contro l’Atalanta #sportitalia #coppaitalia #lazio #atalanta x.com