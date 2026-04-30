Nel dibattito politico in corso, Cristina Attucci, candidata al consiglio comunale con la lista Fratelli d’Italia, ha espresso dure critiche nei confronti dell’amministrazione uscente e del sindaco Matteo Biffoni. L’intervento si concentra su accuse di narrazioni e favole che, secondo la candidata, non corrisponderebbero alla realtà dei fatti. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di confronto pubblico, senza compromessi o sfumature.

Toni duri e senza sconti nel dibattito politico. A intervenire è Cristina Attucci, candidata al consiglio comunale nella lista Fratelli d’Italia, che punta il dito contro l’amministrazione uscente e contro il sindaco Matteo Biffoni. "Negli ultimi dieci anni ci hanno raccontato che tutto andava bene. Biffoni dirigeva il coro, spargendo promesse di amore e felicità a buon mercato. La realtà da molto tempo racconta un’altra storia", afferma Attucci, che contesta la narrazione degli anni di governo. Al centro delle critiche, in particolare, i temi della sicurezza e della legalità. "Ignorare i problemi di legalità e sicurezza non li ha fatti sparire.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Biffoni? Solo narrazioni, la favola è finita"

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