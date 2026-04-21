Una squadra di calcio dilettantistico ha raggiunto in cinque anni la categoria di Eccellenza, passando dalla Terza. Questa crescita rapida non ha precedenti nella storia delle squadre modenesi. La società ha annunciato che la storia di questa avventura sportiva non è ancora conclusa. La squadra ha ottenuto risultati importanti e continua a lavorare per migliorarsi, mantenendo un percorso che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Dalla Terza all’Eccellenza in cinque anni. Nessuno nella storia dei dilettanti modenesi è mai riuscito in un’impresa simile, "E non è finita qui." sorride Giovanni Levati, patron di un Medolla San Felice che ha vinto il terzo campionato di fila, quarto da quando nel 2021 con l’amico Lorenzo Bordini ha rilanciato la società biancoverde. E i numeri raccontano la cavalcata meglio delle parole: 318 punti conquistati in 140 gare in queste 5 stagioni dalla Terza all’Eccellenza, alla media di 2,2 punti a gara, con appena 17 sconfitte, di cui solo 4 in 3 anni con Alessandro Semeraro in panchina. "Sono numeri che dicono che nulla arriva per caso e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Medolla San Felice d’Eccellenza: "E la favola non è ancora finita"

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