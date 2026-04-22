Il Leicester City si trova ora in League One, la terza divisione del calcio inglese, dopo aver concluso la stagione con una posizione che lo condanna alla retrocessione. La squadra, che dieci anni fa conquistò la Premier League sotto la guida di un allenatore famoso, ora si prepara a giocare in una categoria inferiore. La retrocessione è stata ufficializzata con le ultime partite del campionato.

Il Leicester tracolla. Dieci anni dopo aver vinto la Premier League, con sir Claudio Ranieri in panchina, ieri è retrocesso aritmeticamente in League One, serie C inglese. E’ la terza retrocessione in quattro stagioni per il club. Molti tifosi ormai non sono più arrabbiati, ma apatici; ce l’hanno con calciatori e club e sanno che non si potrà più ripetere il sogno di rialzare il trofeo della Premier, almeno nel breve tempo. Il Leicester retrocede in League One. Molto semplicemente, spiega il Telegraph, il club ha fatto troppi errori continuando poi a ripeterli negli anni, come avere undici giocatori in rosa in scadenza quest’estate. Era già stato un problema quando il Leicester retrocesse nel 2022-23 dalla Premier alla Championship.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È finita la favola Leicester con la retrocessione in League One, è il Verona inglese

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