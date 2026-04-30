La Giuria internazionale della Biennale si è dimessa oggi, giovedì 30 aprile, prima dell’apertura al pubblico. La presidente del Consiglio ha commentato che uno dei membri della giuria, Buttafuoco, è molto competente e ha aggiunto di non aver condiviso la sua decisione riguardo alla scelta del padiglione russo. La mostra di quest’anno si prepara ad aprire tra pochi giorni, mentre i membri della giuria hanno deciso di lasciare l’incarico.

VENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia colpi di scena: si è dimessa oggi, giovedì 30 aprile, la Giuria internazionale della 61esima Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio. La Giuria internazionale era composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura, sottolineando che la cerimonia di premiazione slitta dal 9 maggio al 22 novembre, giorno di chiusura della manifestazione. Meloni: «Buttafuoco...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, si è dimessa la Giuria internazionale. Meloni: «Buttafuoco capacissimo, non avrei fatto la sua scelta sul padiglione russo»

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Una raccolta di contenuti

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