La Giuria internazionale della 61ª Esposizione internazionale d’arte alla Biennale di Venezia si è dimessa, poche ore dopo aver dato il via libera al padiglione russo. La decisione è stata comunicata dalla stessa organizzazione dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La mostra, che si tiene in città fino a fine estate, prosegue con le proprie esposizioni e gli eventi programmati.

La Biennale di Venezia ha reso noto che la Giuria internazionale della 61ma Esposizione internazionale d’Arte si è dimessa. L’annuncio è arrivato all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura e a 10 giorni dall’apertura dell’Esposizione. La giuria era composta dal presidente Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La clamorosa decisione fa seguito a settimane di accese polemiche per la decisione del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio al padiglione russo oltre che sulla presenza degli artisti israeliani. Sul ritorno dei russi alla Biennale, per...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Biennale, si è dimessa la Giuria internazionale: le polemiche per il via libera al padiglione russo

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