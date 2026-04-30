Biennale di Venezia si è dimessa la Giuria internazionale

Da agi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giuria internazionale della 61ª Esposizione internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia si è dimessa. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni dei membri della giuria. La 61ª Esposizione d'Arte si tiene nella città lagunare e coinvolge numerosi artisti e curatori di diversi paesi. La decisione riguarda l'intera giuria e la sua composizione.

AGI - La Biennale di Venezia ha reso noto che la Giuria internazionale della 61ma Esposizione internazionale d'Arte si è dimessa. L'annuncio e' arrivato all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura e a 10 giorni dall'apertura dell'Esposizione. La giuria era composta dal presidente Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La clamorosa decisione fa seguito a settimane di accese polemiche per la decisione del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio al padiglione russo oltre che sulla presenza degli artisti israeliani.Sul...🔗 Leggi su Agi.it

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