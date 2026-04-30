La Giuria internazionale della Biennale si è dimessa. Alla competizione partecipano tutte le nazioni iscritte, tra cui Russia e Israele, secondo la lista ufficiale. La rassegna comprende le varie partecipazioni nazionali previste, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni delle dimissioni o sui partecipanti. La situazione è stata comunicata ufficialmente, senza che siano state rivelate altre informazioni sullo svolgimento dell’evento.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. I Leoni sono dedicati al miglior partecipante della 61. Esposizione e alla migliore Partecipazione Nazionale della 61. Esposizione. A quest’ultima – si spiega – concorrono tutte le Partecipazioni Nazionali presenti, come da lista ufficiale, per cui anche Russia e Israele. Potranno votare i Leoni dei Visitatori – spiega la Biennale – i titolari di biglietto che avranno visitato le due sedi di mostra nell’arco temporale dell’apertura della 61.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Biennale, si dimette la Giuria internazionale. Partecipano anche Russia e Israele

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