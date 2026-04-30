Biennale gli ispettori del Ministero nel fortino di Buttafuoco All?esame i fascicoli relativi alla partecipazione dei Paesi sensibili
Gli ispettori del Ministero sono entrati nel complesso di Ca’ Giustinian per esaminare i fascicoli relativi alla partecipazione di alcuni Paesi considerati sensibili alla Biennale. Si registra una giornata caratterizzata da silenzi e tensione tra gli operatori presenti, mentre la visita si svolge nel rispetto delle procedure previste. La presenza degli ispettori rappresenta un momento di verifica ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte all’interno del complesso.
VENEZIA - Silenzi pesanti e tensione palpabile, aspettando gli ispettori ministeriali. Un’altra giornata complicata a Ca’ Giustinian, il “fortino” dove il presidente della Biennale, Pierangelo Buttafuoco, si difende dai colpi del ministro della cultura ed ormai ex amico Alessandro Giuli. A meno di una settimana dall’inaugurazione della 61. Esposizione internazionale d’arte, la novità di ieri è dell’ispezione disposta dal vertice del Collegio romano. Funzionari ministeriali inviati in laguna con un perimetro d’azione a 360 gradi: dalla contestata riapertura del padiglione della Russia, fino alla decisione della giuria dell’esposizione, comunicata la settimana scorsa alla Biennale, di escludere dai premi i paesi guidati da leader “accusati di crimini contro l’umanità”, ovvero la stessa Federazione Russa, nonché Israele.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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