La giuria della Biennale di Venezia ha annunciato le proprie dimissioni, previste per il 30 aprile, a causa di tensioni politiche interne. A seguito di questa decisione, il pubblico sarà chiamato a scegliere i nuovi vincitori attraverso due premi, chiamati Leoni dei visitatori, che saranno assegnati durante l’evento del 22 novembre. La gestione delle decisioni passera così direttamente all’attenzione del pubblico presente alla manifestazione.

?? Cosa sapere La giuria della Biennale di Venezia si dimette il 30 aprile per tensioni politiche. Il pubblico voterà i nuovi vincitori tramite due Leoni dei visitatori il 22 novembre. Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi hanno rassegnato le dimissioni dalla giuria della Biennale Arte di Venezia questo 30 aprile, a soli nove giorni dall'apertura ufficiale della mostra. Il clima sereno che avvolgeva i padiglioni veneziani in questo pomeriggio di sole si è i .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, giuria dimessa: il pubblico sceglierà i nuovi vincitori

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