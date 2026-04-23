Alla prossima edizione della Biennale di Venezia prevista per il 2026, la giuria ha deciso di non considerare i contributi provenienti da Russia e Israele per i premi assegnati. La motivazione ufficiale riguarda le accuse di crimini contro l’umanità rivolte ai leader di questi Paesi dalla Corte Penale Internazionale. La decisione si basa su una volontà di non premiare istituzioni o artisti collegati a tali paesi durante la manifestazione.

La Giuria della Biennale Arte “si asterrà dal prendere in considerazione” per i premi “quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale”. Perciò verranno esclusi dalla competizione per il Leone d’Oro e Leone d’Argento anche Russia e Israele. E’ quanto si legge in una nota della Giuria Internazionale della 61esima Mostra Internazionale della Biennale di Venezia firmata dalla presidente Solange Farkas e dagli componenti della giuria, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. “Come membri della giuria sentiamo anche la responsabilità nei confronti del ruolo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, giuria esclude Russia e Israele dai premi: “Crimini contro l’umanità”

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