La giuria internazionale della Biennale di Venezia si è dimessa contemporaneamente, pochi giorni prima dell’apertura ufficiale prevista per il 9 maggio. La decisione ha portato allo spostamento della cerimonia di premiazione a novembre. La nuova decisione sul vincitore sarà presa dai visitatori che accederanno alla mostra nel periodo di apertura. La mostra rimane aperta al pubblico come programmato.

Si è dimessa in blocco la giuria internazionale della Biennale di Venezia, a pochi giorni dall’apertura ufficiale prevista per il 9 maggio. A lasciare l’incarico sono Solange Farkas, presidente, insieme ai membri Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La notizia, diffusa con una nota ufficiale della Fondazione, arriva all’indomani della visita degli ispettori inviati dal ministero della Cultura, segnando un ulteriore punto di rottura in una vicenda già altamente tesa. Solo il giorno prima, infatti, la Biennale era finita sotto la lente del ministero guidato da Alessandro Giuli, con l’invio di funzionari a Cà Giustinian per acquisire documentazione e chiarire alcuni passaggi legati all’organizzazione dell’edizione 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, la giuria si è dimessa in blocco. La premiazione spostata a novembre e decideranno i visitatori

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