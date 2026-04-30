Biennale di Sondrio | Maristella Storti vince il premio Arte

Durante la recente edizione della Biennale di Sondrio, l'artista Maristella Storti ha ottenuto il premio Arte con la sua opera intitolata Il Risveglio. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e visitatori. La sua creazione è stata riconosciuta per la sua originalità e capacità di coinvolgere il pubblico. La mostra si è svolta nel centro espositivo della città, attirando l’attenzione di appassionati e critici.

? Cosa sapere Maristella Storti vince il premio Arte alla Biennale di Sondrio con l'opera Il Risveglio.. Il riconoscimento tra 1.500 artisti consolida la carriera internazionale della docente di Sarzana.. Maristella Storti vince il primo premio della sezione Arte alla seconda edizione della Biennale di Sondrio con l’opera Il Risveglio, distinguendosi tra 1.500 artisti coinvolti nella manifestazione conclusasi al Teatro Sociale. La docente e architetta dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana ha ottenuto il riconoscimento della giuria tecnica durante la cerimonia finale svoltasi a Sondrio, un evento che ha integrato discipline artistiche, letterarie e teatrali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale di Sondrio: Maristella Storti vince il premio Arte Notizie correlate Leggi anche: Biennale Arte 61, Faiza Butt: «l’arte sfida il controllo» Forza Italia Sondrio: "E' il momento di far diventare realtà il Premio di confine"Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del segretario provinciale di Sondrio di Forza Italia Elio Della Patrona, sull'approvazione della Legge... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Maristella Storti vince il primo premio Arte alla Biennale di Sondrio. Architetta, docente e pittrice: Maristella Storti premiata alla Biennale di SondrioArchitetta, docente e pittrice: Maristella Storti premiata alla Biennale di Sondrio ... msn.com L’artista santostefanese Storti alla Biennale di Sondrio fino al 18 aprileA partire da oggi e sino al prossimo 18 aprile alla Biennale internazionale di arte contemporanea di Sondrio ci sarà anche un’opera di Maristella Storti, insegnante del Parentucelli-Arzelà e ... lanazione.it