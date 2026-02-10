Forza Italia Sondrio | E' il momento di far diventare realtà il Premio di confine

Forza Italia a Sondrio spinge per far partire il “Premio di confine”. Il segretario provinciale Elio Della Patrona dice che è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. La legge di Bilancio è stata approvata, e ora il partito si aspetta passi concreti per mettere in pratica questa misura. La speranza è di vedere presto i primi risultati sul territorio.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del segretario provinciale di Sondrio di Forza Italia Elio Della Patrona, sull'approvazione della Legge di Bilancio e, in particolare, sulla misura del "Premio di confine" sulla quale il partito auspica concreti passi avanti verso la sua attuazione.

