Biennale Arte riprese ispezioni del ministero a Ca’ Giustinian

Oggi sono riprese le ispezioni del ministero della Cultura presso Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia. Le verifiche riguardano l’organizzazione della 61esima Esposizione internazionale d’Arte, prevista dal 9 maggio al 22 novembre 2026. Le ispezioni sono state disposte dal ministero e continuano a verificare gli aspetti legati alla gestione dell’evento. La sede della Biennale è stata oggetto di controlli anche in precedenza.

(Adnkronos) – Sono riprese oggi a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, le ispezioni disposte dal ministero della Cultura nell’ambito delle verifiche sull’organizzazione della 61esima Esposizione internazionale d’Arte 2026 (9 maggio – 22 novembre). Gli ispettori del Collegio romano, quattro funzionari guidati dal direttore della Creatività contemporanea del Mic Angelo Piero Cappello, secondo quanto risulta all'Adnkronos, sono tornati per il secondo giorno consecutivo di controlli nel palazzo sul Canal Grande a pochi passi da piazza San Marco, dopo una prima giornata segnata da un lungo lavoro di acquisizione documentale e da un clima di crescente tensione istituzionale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Gli ispettori del Ministero a Ca' Giustinian. La Biennale: «Tutto in regola»Il ministero della cultura ha inviato ispettori nella sede della Biennale di Venezia, a Ca' Giustinan, per accertamenti in relazione all'allestimento... Leggi anche: Comunicato Stampa: Biennale, ispettori a Ca' Giustinian Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Biennale Arte, riprese ispezioni del ministero a Ca’ Giustinian; Biennale Arte, caso Russia: ispettori MiC al lavoro a Ca' Giustinian; La Russia alla Biennale, proteste a Venezia; Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani. Biennale Arte, riprese ispezioni del ministero a Ca' GiustinianAl centro il caso dei premi contestati e le tensioni su Russia e Israele. Cresce lo scontro istituzionale alla vigilia dell’inaugurazione ... adnkronos.com Biennale Arte, ispettori del MiC alla Fondazione per accertamenti su padiglione russoIn arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo alla imminente Biennale Arte 2026, la cui vernice si terrà dal 5 all'8 maggi ... adnkronos.com MARISTELLA STORTI VINCE IL PRIMO PREMIO ARTE ALLA BIENNALE DI SONDRIO L’artista e docente del Parentucelli Arzelà premiata per l’opera Il Risveglio: selezionata tra 1.500 candidati e protagonista alla rassegna ospitata al Castello Masegra. Legg - facebook.com facebook Alla Biennale Arte danza e musica riaprono le Galeazze dell'Arsenale di Venezia. Il 5 e 6 maggio 'The Galeazze Project' del coreografo congolese Faustin Linyekula #ANSA x.com