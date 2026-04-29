Comunicato Stampa | Biennale ispettori a Ca' Giustinian

Gli ispettori sono arrivati a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, per effettuare controlli e verifiche. La manifestazione è riconosciuta come uno spazio dedicato alla promozione della cultura, del dialogo tra diverse nazioni e della tutela dei diritti. La presenza degli ispettori si inserisce in un’operazione di monitoraggio ufficiale, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sulle specifiche attività in corso.

“Possono esserci posizioni diverse, ed è legittimo. Ma c'è un dato che non può essere messo in discussione: la Biennale di Venezia è da sempre un luogo di pace, di diritti, di confronto tra culture. Non è il terreno dello scontro politico, né tantomeno un'arena in cui si processano gli artisti, che non sono e non possono essere considerati dei guerrafondai”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Ecco lo sparatore del 25 aprile. Ferma lo scooter e prende la mira con la pistola da softair: il video🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Biennale, ispettori a Ca' Giustinian Notizie correlate Comunicato Stampa: Biennale di Venezia. Presidente Zaia: “Va trovata una soluzione"La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Comunicato Stampa: Russia alla Biennale. Presidente Zaia: “Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per cultura"(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 - “La Biennale di Venezia è un'istituzione autonoma, un presidio di libertà, un punto di incontro tra culture e popoli.