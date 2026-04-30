Bidentina aggiudicati i lavori al viadotto di Gualdo | investimento da oltre un milione di euro
Sono stati aggiudicati i lavori per il viadotto di Gualdo, inseriti nel programma provinciale dedicato alla sicurezza delle infrastrutture lungo la strada Bidentina. L’intervento prevede un investimento superiore a un milione di euro. La realizzazione delle opere mira a migliorare la stabilità e la sicurezza del ponte, parte di un piano più ampio di interventi sulla rete viaria della zona.
Prosegue l’attuazione del programma provinciale per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la Bidentina. Dopo l’aggiudicazione degli interventi di consolidamento delle fondazioni del viadotto Suasia (Civitella di Romagna) e del ponte in muratura a Corniolo (Santa Sofia), la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Un milione per sistemare il viadotto della SuasiaAggiudicati i lavori di consolidamento dell’infrastruttura a Civitella finanziato con risorse statali destinate alla messa in sicurezza dei ponti. ilrestodelcarlino.it
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