Biblioteca Casella ecco il logo realizzato dagli studenti del Mattei

Gli studenti Ledion Shehu, Mia Cordova e Chanelle Dembe hanno realizzato il nuovo logo della biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda. La proposta grafica è stata ideata e disegnata dagli studenti del liceo “Mattei”. La decisione di adottare questa creazione si è concretizzata di recente, portando così un’immagine rinnovata alla struttura culturale locale.