Biblioteca Casella ecco il logo realizzato dagli studenti del Mattei
Gli studenti Ledion Shehu, Mia Cordova e Chanelle Dembe hanno realizzato il nuovo logo della biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda. La proposta grafica è stata ideata e disegnata dagli studenti del liceo “Mattei”. La decisione di adottare questa creazione si è concretizzata di recente, portando così un’immagine rinnovata alla struttura culturale locale.
È quello creato dagli studenti Ledion Shehu, Mia Cordova e Chanelle Dembe il nuovo logo della biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda. I tre studenti della classe 3ª A dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Mattei”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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