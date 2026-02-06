In Prima Persona celebra i dieci anni con un logo creato dagli studenti

In prima persona festeggia i dieci anni con un nuovo logo. È stato creato dagli studenti e rappresenta un abbraccio di colore rosso, simbolo di vicinanza e solidarietà. La scritta mantiene l’identità originale, ma il nuovo design vuole rinnovare il messaggio contro la violenza sulle donne. La presentazione è stata fatta oggi, in un evento dedicato, con l’obiettivo di coinvolgere ancora di più la comunità.

A realizzarlo sono stati i ragazzi del liceo artistico Galvani che hanno concluso gli studi del corso di grafica. Sabato 14 febbraio l'incontro con Enrico Galiano e Gino Cecchettin Un abbraccio di colore rosso, e una scritta che mantiene la sua identità. Potrebbe essere riassunto così il nuovo logo di "In prima persona - uomini contro la violenza sulle donne". Un marchio che andrà ad accompagnare le prossime iniziative in occasione dei dieci anni dalla sua fondazione. Il liceo Galvani ha accettato la sfida su esplicita richiesta dell'associazione. Un'opportunità per gli studenti di mettere in pratica le nozioni acquisite durante il percorso di formazione.

