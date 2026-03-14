Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Perrot lanciato verso la vittoria Giacomel 3°
La stagione di biathlon maschile 2025-2026 è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste. La classifica generale si basa su 21 gare complessive, con Perrot in testa alla corsa per il titolo e Giacomel che si attesta in terza posizione. La competizione si sviluppa lungo tutto il circuito senza variazioni nel numero di appuntamenti previsti.
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026. 1. Eric Perrot (Francia) 1.058 2. Sebastian Samuelsson (Svezia) 814 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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