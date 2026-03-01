PGA Awards 2026 | trionfa One Battle After Another La strada verso l’Oscar è spianata?

La 37ª edizione dei PGA Awards (Producers Guild of America) ha emesso i suoi verdetti ieri sera a Los Angeles, confermando quello che molti analisti sostenevano da tempo. Il Darryl F. Zanuck Award, il premio più ambito che spesso anticipa il vincitore dell’Oscar come Miglior Film, è andato a One Battle After Another (da noi Una battaglia dopo l’altra). Si tratta di un segnale pesantissimo per l’industria: negli ultimi 22 anni, il vincitore dei PGA Awards ha poi conquistato la statuetta più importante dell’Academy per ben 17 volte. Oltre al trionfo di One Battle After Another, la serata ha celebrato l’eccellenza in diverse categorie cinematografiche: Anche sul fronte TV non sono mancate le conferme di qualità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

