Bff ha registrato un utile di 37 milioni nel 2025, con un calo dell'83% rispetto alle stime iniziali. Dopo un'ispezione condotta sui crediti factoring, la Banca d'Italia ha nominato due commissari, Lener e Fioretto, per gestire la situazione. La diminuzione dei profitti e l'intervento dell'autorità di vigilanza sono al centro delle recenti notizie sulla banca.

? Cosa sapere Bff registra utile 2025 a 37 milioni con crollo dell'83% rispetto alle stime.. Bankitalia impone i commissari Lener e Fioretto dopo ispezione sui crediti factoring.. Il 30 aprile 2026, il titolo Bff ha subito un crollo del 13,6% con una capitalizzazione che è scesa a 392 milioni di euro, dopo che l’istituto ha dovuto rivedere i propri obiettivi finanziari e comunicare un utile netto per il 2025 pari a 37 milioni, segnando un calo dell’83% rispetto alle stime precedenti. La gestione della banca specializzata nel factoring subisce una trasformazione radicale a seguito delle decisioni prese da Bankitalia alla fine di marzo. L’autorità di vigilanza ha infatti disposto l’affiancamento di due commissari, Raffaele Lener e Francesco Fioretto, al consiglio di amministrazione attualmente guidato dal ceo Giuseppe Sica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bff, l’utile 2025 crolla dell’83%: Bankitalia impone i commissari

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