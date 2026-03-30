Bankitalia ha nominato due commissari nel consiglio di amministrazione di Bff Bank, Raffaele Lener e Francesco Fioretto. La decisione è stata presa in vista di un intervento rapido per il risanamento della banca. La nomina si inserisce in una fase di particolare attenzione sulla gestione e sulla stabilità dell’istituto finanziario. La banca ha confermato le nomine senza ulteriori dettagli.

Si tratta di Raffaele Lener e Francesco Fioretto. La mossa ha fatto sprofondare in Borsa il titolo dell’istituto. Bankitalia ha nominato due commissari nel board di Bff Bank, Raffaele Lener e Francesco Fioretto, per «coadiuvarlo nel rapido processo di risanamento del quadro operativo-contabile» e «nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla banca». Il cda e il collegio sindacale dell’istituto continuano a mantenere i pieni poteri e le proprie facoltà decisionali invariate. Dopo la notizia, il titolo Bff Bank è crollato in Borsa facendo segnare una perdita di oltre il 50 per cento sui valori precedenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bankitalia manda due commissari nel board di Bff per un «rapido risanamento»

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