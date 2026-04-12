Cento eventi per la Corsa all’Anello così Narni torna a vivere il Medioevo

Nella sala consiliare del Comune di Narni è stata presentata ieri pomeriggio la 58esima edizione della Corsa all’Anello, un evento che coinvolge circa cento iniziative dedicate alla ricostruzione storica del Medioevo. La manifestazione si svolgerà tra diverse location della città e prevede sfilate, giochi e rievocazioni che richiamano l’epoca medievale. La kermesse si svolgerà nei prossimi giorni, attirando numerosi visitatori e appassionati.

È stata presentata ieri pomeriggio, 11 aprile nella sala consiliare del Comune di Narni la 58esima edizione della Corsa all’Anello. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Lorenzo Lucarelli, il delegato comunale Michele Francioli, la presidente dell’associazione Patrizia Nannini e tutti i.🔗 Leggi su Ternitoday.it Narni, cinquantottesima edizione Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Narni, cinquantottesima edizione della Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li...