Un ex calciatore ha commentato il comportamento di un giovane tennista, chiedendogli se fosse stanco mentalmente. Ha anche messo in guardia da un altro avversario, sottolineando che non è arrogante, ma comunque va osservato. L'ex giocatore ha aggiunto che Jannik, ormai affermato come campione, ha sviluppato la capacità di vincere anche quando non si trova al meglio delle sue condizioni.

Jannik Sinner è in semifinale a Madrid, completando così la collezione delle semifinali in ogni torneo “1000”. Eppure quella di ieri per lunghi tratti non è stata la miglior versione del numero 1 al mondo. Qualche risposta sbagliata di troppo, tanti dritti non sempre pulitissimi e un servizio a volte ballerino, lontano dagli standard a cui ci ha abituato. Sarà che la terra della Caja Magica non è mai stata troppo nelle sue corde. Eppure, come sempre, Jannik Sinner è riuscito a portare la partita dalla sua parte anche contro un rivale complicato come Rafa Jodar, che in passato non aveva mai affrontato e che, addirittura, era andato a studiare di persona nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner, quanto sei stanco di testa? Occhio a Jodar: non è arrogante ma..."

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