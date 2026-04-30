Bergamo rogo sul tetto in via Don Bosco | 8 residenti evacuati

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri sul tetto di una palazzina in via Don Bosco, a Bergamo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno evacuato otto persone residenti nello stabile per prevenire rischi. Al momento non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni legate all’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Incendio al tetto di una palazzina in via Don Bosco 31 a Bergamo, 28 aprile.. Otto residenti evacuati dai vigili del fuoco per evitare la propagazione del rogo.. Otto residenti sono stati messi in sicurezza dopo che un incendio ha colpito il tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo, precisamente al civico 31, nella giornata del 28 aprile 2026. Il rogo, scoppiato nella parte sommitale dello stabile, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno impiegato cinque mezzi per intervenire sul posto. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulla necessità di impedire che le fiamme potessero estendersi ai piani inferiori dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, rogo sul tetto in via Don Bosco: 8 residenti evacuati Notizie correlate Incendio sul tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo: otto persone evacuateBergamo, 28 aprile 2026 – Attimi di paura, oggi 28 aprile, in via Don Bosco a Bergamo a causa di un incendio partito dal tetto di una palazzina al... Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio in via San Giovanni Bosco a Bergamo: evacuate 13 persone, strada riaperta alle 16.30 - Foto e video; Incendio sul tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo: otto persone evacuate; Incendio oggi a Bergamo in via San Giovanni Bosco: fiamme sul tetto, evacuate otto persone; Incendio in Malpensata a Bergamo: fiamme sul tetto, evacuate tredici persone. Incendio sul tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo: otto persone evacuateSul posto sono intervenuti con cinque mezzi i vigili del fuoco, che hanno cercato di evitare che il rogo si propagasse ai piani sottostanti ... ilgiorno.it Rogo a Bergamo in via San Giovanni Bosco, ipotesi incenso all’origine del rogoIl giorno dopo in via San Giovanni Bosco a Bergamo si cerca di indagare sulle cause. Forse l’origine del rogo è da attribuire a una scintilla nata da dell’incenso acceso vicino a un computer. Distrutt ... ecodibergamo.it #SerieC2Futsal, anticipi 29ª giornata girone D: Don Bosco a -1 dalla vetta in attesa di Palmarola-Pavona - facebook.com facebook