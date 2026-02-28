Bere acqua calda fa bene? Falsi miti e pochi benefici le risposte

Bere acqua calda al mattino è una pratica diffusa tra molte persone, spesso associata a benefici per la salute. Tuttavia, ci sono diverse affermazioni che circolano riguardo ai suoi effetti, alcune delle quali sono prive di fondamento scientifico. In questo articolo si analizzano i fatti noti e si chiariscono i falsi miti riguardanti questa abitudine.

(Adnkronos) – Un bicchiere d'acqua per cominciare la giornata. E' l'abitudine consolidata più o meno di chiunque. Acqua dal rubinetto o da una bottiglia, generalmente fresca o fredda. Ma non solo. L'abitudine di bere un bicchiere di acqua tiepida, se non calda, è più diffusa di quanto si pensi e si basa su convinzioni che, soprattutto in alcuni paesi, appaiono radicate: si ritiene che l'acqua calda migliori la digestione, acceleri il metabolismo, favorisca la disintossicazione dell'organismo. Il tema torna sotto i riflettori di Popular Science, che prova a fare chiarezza. "Bere acqua calda o tiepida può produrre un effetto positivo, ma i benefici sono spesso amplificati", dice la professoressa Diane Lindsay-Adler, nutrizionista e docente al New York Medical College. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

