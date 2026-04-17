Bere acqua calda al mattino o alla sera? I consigli dell' esperto

Molti italiani bevono acqua calda al mattino o alla sera, una pratica diffusa che suscita curiosità. Un esperto ha commentato questa abitudine, spesso considerata semplice o ovvia. La scelta di bere acqua calda viene spesso associata a benefici per la salute, anche se le motivazioni alla base di questa usanza sono varie. La discussione riguarda anche le eventuali differenze tra bere acqua calda in momenti diversi della giornata.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Un bicchiere di acqua calda al mattino o alla sera? E' una delle abitudini di tanti italiani, ma perché in tanti la adottano? "Si dice spesso, con una punta di sarcasmo, che qualcuno ha 'scoperto l'acqua calda' per indicare un'ovvietà. Eppure, a guardare bene la fisiologia umana, questa risorsa così elementare e che pure ha attraversato generazioni e culture (basti pensare alla medicina cinese o all'ayurveda) nasconde benefici che la scienza, oltre che il buon senso, confermano, slegandoli dal mito per ancorarli alla biologia. Non siamo di fronte a una pozione miracolosa, ma a un efficace supporto per il nostro equilibrio interno".🔗 Leggi su Iltempo.it

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