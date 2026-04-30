Berchidda lancia l’innovazione | 200.000€ per creare nuove startup

A Berchidda, in Sardegna, è stato annunciato il lancio di un nuovo bando dedicato alle startup, con una dotazione di 200.000 euro da parte di Sardegna Ricerche. Il progetto, chiamato Insight 2025, prevede l’assegnazione di voucher fino a 20.000 euro a ciascun progetto selezionato. L'obiettivo è incentivare l’avvio di nuove imprese innovative nella regione e sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali.

? Cosa sapere Sardegna Ricerche stanzia 200.000 euro per il bando startup Insight 2025 a Berchidda.. I singoli progetti riceveranno voucher fino a 20.000 euro per la validazione tecnologica.. Dal 16 giugno 2025 al 30 giugno 2026, il bando Insight 2025 trasformerà le intuizioni tecnologiche in realtà imprenditoriali concrete partendo proprio da Berchidda, grazie a un fondo di duecentomila euro stanziato da Sardegna Ricerche. Tra i vicoli di Berchidda e le strade che collegano i borghi della zona, si respira un’aria di rinnovata progettualità. Non si tratta solo di una questione di numeri o di burocrazia regionale, ma di un movimento che punta a dare sostanza a idee che finora sono rimaste confinate alla fase dell’astrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berchidda lancia l’innovazione: 200.000€ per creare nuove startup Notizie correlate Aziende di Confindustria in missione nel Vallese: agroalimentare e innovazione per creare nuove alleanzeTre giorni tra produttori d’eccellenza, turismo e industria spaziale per rafforzare i legami tra i territori di Como, Lecco e Sondrio A tracciare il... Leggi anche: Philip Morris Italia lancia la Sales Academy: 200 nuove risorse in azienda