Philip Morris Italia lancia la Sales Academy | 200 nuove risorse in azienda

Philip Morris Italia apre le porte a 200 nuove risorse con una Sales Academy. L’azienda investe su persone e competenze, formando giovani professionisti in un percorso di 24 mesi. La novità punta a rafforzare la presenza sul mercato e creare occupazione qualificata.

Un investimento su persone, competenze e occupazione qualificata. Philip Morris Italia annuncia l’avvio di una nuova Sales Academy che porterà all’ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di Business Builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell’azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo. L’iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare oltre 3.🔗 Leggi su Ildenaro.it

