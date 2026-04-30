Berchidda festeggia Arras | il bomber del Vado torna in Serie C

A Berchidda si festeggia il ritorno in Serie C di Davide Arras, l’attaccante che ha guidato il Vado alla promozione dopo aver conquistato il primo posto nel Girone A. La vittoria della squadra ha portato entusiasmo tra i tifosi e gli abitanti del paese, dove Arras ha avuto un ruolo centrale nel raggiungimento di questo traguardo. La sua presenza in campo è stata determinante nel cammino verso la promozione.

?? Cosa sapere L'attaccante Davide Arras guida il Vado alla promozione in Serie C dopo il primato nel Girone A. Il bomber berchiddese chiude la stagione con dodici reti e quattro assist realizzati in Serie D. Davide Arras conquista la promozione in Serie C guidando il Vado alla vittoria del Girone A di Serie D, segnando un traguardo che riporta l'attaccante berchiddese tra i professionisti dopo una stagione da protagonista assoluto. Il successo sportivo ottenuto dalla formazione ligure non è .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berchidda festeggia Arras: il bomber del Vado torna in Serie C Notizie correlate Leggi anche: Arras: "Mi allenavo con Tevez, Kean era il mio vice, ma la vera gioia sono i gol promozione con il Vado" Santonico, il bomber che portò la Reggina in Serie B: torna onlineIl Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria renderà disponibile online, a partire da lunedì 27 aprile, la presentazione del volume intitolato...