Da lunedì 27 aprile, sarà disponibile online la presentazione del volume dedicato a Giuseppe Santonico, scritto da Domenico Guidace. Il libro racconta la carriera del calciatore che portò la Reggina in Serie B, descrivendo il suo ruolo come attaccante e la sua figura come uomo di sport. L’evento si svolge presso il Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria, che ha deciso di rendere pubblico il materiale attraverso il suo sito.

Il Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria renderà disponibile online, a partire da lunedì 27 aprile, la presentazione del volume intitolato Giuseppe Santonico: il bomber gentiluomo, scritto da Domenico Guidace. L’evento digitale verrà trasmesso attraverso il canale YouTube dell’associazione reggina e sarà accessibile su diverse piattaforme social. L’iniziativa mira a ricostruire il profilo di un atleta che ha incarnato i valori di lealtà e dedizione, indipendentemente dal livello della competizione in cui si trovava a giocare. L’ascesa di un attaccante tra Isola Liri e la Lazio. Il percorso agonistico di Giuseppe Santonico prende avvio nel 1962, quando esordisce nelle file della squadra della sua città natale, Isola Liri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santonico, il bomber che portò la Reggina in Serie B: torna online

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