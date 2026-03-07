Il petrolio vola | maggior balzo dal 1983 dopo il blocco dello stretto di Hormuz Gli effetti su benzina bollette e prezzi

Il prezzo del petrolio ha registrato il maggior aumento dal 1983, raggiungendo i 90,9 dollari al barile Wti, con un incremento del 36% in sette giorni, a causa del blocco dello stretto di Hormuz. Questa situazione ha portato a un rialzo dei prezzi di benzina e bollette, influenzando il mercato energetico globale. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori e gli analisti di settore.

ROMA La dannazione dell’oro nero. Il bilancio della prima settimana di guerra nell’area dell’intero Medio Oriente si è tradotto in un brusco rialzo del greggio. Il petrolio Wti ha sfondato quota 93 dollari al barile, segnando il +36% in sette giorni, uno strappo che non si vedeva dal 1983. L’escalation militare ha, insomma, iniziato a produrre i suoi effetti sui mercati energetici globali. Commentatori e analisti, al netto della componente emotiva e speculativa legata agli attacchi che oltre all’Iran vedono coinvolti Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, Libano e Cipro, sono alle prese con uno scenario destinato ad avere ripercussioni sui prezzi pagati dai consumatori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Chiusura Stretto di Hormuz, primi effetti sui prezzi: sale il petrolio, vola il gasLa chiusura dello stretto di Hormuz, voluta dalle autorità iraniane in seguito all'attacco militare sferrato dagli Stati Uniti e Israele nella...

Il Qatar infiamma i mercati: rischio blocco totale. Il petrolio a 90 dollari, balzo maggiore dal 1983Lo spettro di un conflitto di lunga durata ha fatto scattare ieri il costo del petrolio e ha spaventato i mercati, con i listini europei e...

