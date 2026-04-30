Benvenuto Presidente Pontedera accoglie Mattarella | allestito il maxi schermo

A Pontedera, questa mattina, è stato allestito un maxi schermo per accogliere il presidente della Repubblica, che ha visitato la città. L’evento ha coinvolto temi legati al lavoro, alla sicurezza e alla dignità dei lavoratori, oltre a celebrare gli 80 anni della Vespa, simbolo della tradizione industriale locale. La visita si inserisce in un quadro di attenzione alle sfide dell’industria italiana e alle sue prospettive future.

Pontedera, 30 aprile 2026 – Lavoro e lavoratori, dignità e sicurezza ma anche il riconoscimento alla Vespa fresca di festeggiamenti per i suoi 80 anni e poi le sfide che l’industria italiana si prepara ad affrontare nel presente e nel prossimo futuro. GERMOGLI PH: 29 APRILE 2026 PONTEDERA MUSEO PIAGGIO SI PREPARA A MATTARELLA © LUCA BONGIANNI FOTOCRONACHE GERMOGLI La visita di questa mattina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Piaggio di Pontedera accende i riflettori sul mondo del lavoro alla vigilia delle celebrazioni del Primo maggio. Quella di ieri è stata l’ennesima giornata foriera di preparativi dell’ultim’ora su viale Rinaldo Piaggio, già off-limits da ieri al traffico e alla sosta, e che dalle ore 11 circa accoglierà l’arrivo del Capo dello Stato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benvenuto Presidente, Pontedera accoglie Mattarella: allestito il maxi schermo Notizie correlate Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a PontederaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile. Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera: tutti i provvedimenti al trafficoE' tutto pronto a Pontedera per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stabilimento Piaggio domani, giovedì 30 aprile, alla... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Benvenuto Presidente, Pontedera accoglie Mattarella: allestito il maxi schermo; Pontedera si prepara all’arrivo di Mattarella: cartelloni di benvenuto in tutta la città. Benvenuto Presidente, Pontedera accoglie Mattarella: allestito il maxi schermoFesta del lavoro, questa mattina il Capo dello Stato sarà ricevuto in Piaggio I sindacati: Auspichiamo che la visita accenda i riflettori sulle politiche industriali ... lanazione.it