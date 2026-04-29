Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera | tutti i provvedimenti al traffico

Domani a Pontedera si terrà la visita del Presidente della Repubblica presso lo stabilimento Piaggio, in programma per giovedì 30 aprile, in coincidenza con la Festa del Primo Maggio. La presenza del presidente comporterà l'adozione di misure per la gestione del traffico, con specifici provvedimenti che interesseranno le strade e gli spazi circostanti. Le autorità hanno comunicato i dettagli relativi ai provvedimenti e alle limitazioni temporanee per garantire lo svolgimento dell'evento.

E' tutto pronto a Pontedera per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stabilimento Piaggio domani, giovedì 30 aprile, alla vigilia della Festa del Primo Maggio. Il Capo dello Stato infatti anche quest'anno, come di consueto, visiterà un sito produttivo italiano proprio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a PontederaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile. Crotone, il maestro orafo Michele Affidato consegna un opera in argento al presidente Sergio MattarellaAL PRESIDENTE MATTARELLA UN BASSORILIEVO IN ARGENTO DI MICHELE AFFIDATO L’opera è stata consegnata nel corso dell inaugurazione fell anno Giudiziario... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con William Kipchirchir Samoei Arap Ruto, Presidente della Repubblica del Kenya, in visita ufficiale; Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 30 Aprile 2026; 25 Aprile, Mattarella a San Severino Marche: memoria, libertà e difesa della democrazia al centro dell’intervento del presidente Acquaroli; Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino Marche. Il 25 aprile di Sergio Mattarella: ecco perché il presidente della Repubblica sarà a San Severino MarcheCome ogni anno il capo dello Stato sarà alle 9 all'Altare della Patria e poi raggiungerà un luogo diverso d'Italia a ricordare uno degli eventi della lotta per la Liberazione ... vanityfair.it Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Severino Marche (Macerata) per le celebrazioni del 25 aprile. Ad attenderlo, insieme alla sindaca Rosa Piermattei, il ministro della D ... ansa.it Oggi pomeriggio al Quirinale la delega del Premio Strega in un incontro con il presidente Sergio Mattarella. "Se i potenti del mondo si dedicassero a leggere probabilmente tutti avremmo un grande beneficio" ha detto. Leggi su QdS.it https://qds.it/premio-streg - facebook.com facebook #25aprile In occasione dell’81° Anniversario della #Liberazione, il Presidente Sergio #Mattarella, accompagnato dal Ministro @GuidoCrosetto, ha deposto presso l’Altare della Patria una corona d’alloro al sacello del #MiliteIgnoto. x.com