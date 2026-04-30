Durante una seduta a Palazzo Mosti, il sindaco di Benevento ha rivolto dure critiche all’opposizione, definendola “indegna” e affermando di non avere intenzione di scappare. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alle accuse mosse durante l’incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle contestazioni o sulle motivazioni alla base delle sue affermazioni. La discussione si è incentrata sulle recenti questioni politiche locali.

“La caciara messa in scena questa mattina a Palazzo Mosti è stata veramente indegna e restituisce l’istantanea impietosa di un’opposizione impotente e pronta ad una speculazione indecorosa, pronta a calpestare ogni principio di garantismo e rispetto umano pur di averne un tornaconto politico. Dicono che Mastella scappa ma a scappare sono loro, nell’illusione di poter eludere la propria inadeguatezza soffiando sul vento della contumelia e della becera strumentalizzazione giustizialista”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Sono stato Ministro della Giustizia, ho pieno rispetto del lavoro della magistratura, così come ritengo sia sacra anche la mitezza nell’attendere gli esiti, rispettando anzitutto i diritti di chi è indagato e ha diritto di difendersi nelle sedi opportune.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, Mastella: “Opposizione indegna, io non scappo”

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