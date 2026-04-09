Standing ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso dell‘informativa alla Camera sull’azione del Governo, ha detto: “Io ho moltissimi difetti tranne uno: io non scappo, non scappo dai problemi e sono abituata a metterci la faccia“. Di fronte la prolungarsi dell’applauso la premier ha aggiunto: “È ancora lunga raga’.” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni alla Camera: "Io non scappo dai problemi"

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Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. E sul governo: “Palate di fango su di me, io non scappo”ScreenshotUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle...

Meloni: Non scappo dalle responsabilità, sono abituata a metterci la faccia

Temi più discussi: Meloni, il caso del selfie con un uomo dei clan. La premier: squallore, io contro ogni mafia; Io sono Giuseppi Meloni prepara il rilancio, Conte scrive il manifesto, e Schlein non sa cosa fare; Giorgia Meloni: io sempre contro le mafie, così reagisce alla pubblicazione di una foto con un camorrista; Renzi sul futuro del governo: Meloni avrà un indebolimento costante, anche io ci sono passato.

Meloni alla Camera: Io non scappo dai problemiStanding ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso ... lapresse.it

Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. E sul governo: Palate di fango su di me, io non scappoUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle ultime settimane. thesocialpost.it

Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

Governo, l'informativa di Meloni alla Camera: "Con il referendum si è persa un'occasione storica, ma non c'è nessuna intenzione di fare un rimpasto" x.com