Questa mattina a Palazzo Mosti si è verificata una discussione animata tra alcuni rappresentanti politici, caratterizzata da urla e insulti reciproci. La scena, definita da alcuni come una vera e propria caciara, ha coinvolto più interlocutori che hanno interrotto ripetutamente il dibattito. Durante l’evento, sono state rivolte accuse e parole offensive, creando un clima di tensione tra i presenti. Il tutto si è svolto nel contesto di una riunione ufficiale dell’assemblea.

Tempo di lettura: 3 minuti “La caciara messa in scena questa mattina a Palazzo Mosti è stata veramente indegna e restituisce l’istantanea impietosa di un’opposizione impotente e pronta ad una speculazione indecorosa, pronta a calpestare ogni principio di garantismo e rispetto umano pur di averne un tornaconto politico. Dicono che Mastella scappa ma a scappare sono loro, nell’illusione di poter eludere la propria inadeguatezza soffiando sul vento della contumelia e della becera strumentalizzazione giustizialista “, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Sono stato Ministro della Giustizia, ho pieno rispetto del lavoro della magistratura, così come ritengo sia sacra anche la mitezza nell’attendere gli esiti, rispettando anzitutto i diritti di chi è indagato e ha diritto di difendersi nelle sedi opportune.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Caciara indegna in Aula di chi ha una doppia morale”

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