Il calciatore Filippo Bertaccini operato al cervello Tutta Cesena si stringe a lui | Siamo con te ti aspettiamo

Il calciatore cesenate, classe 2007, è stato sottoposto a un intervento al cervello. La notizia ha suscitato grande attenzione tra tifosi e amici, che hanno espresso vicinanza e sostegno. L’evento si è verificato domenica 23 novembre 2025 durante una partita a Monza, quando il centrocampista si trovava in panchina in attesa di entrare in campo.

Cesena, 27 febbraio 2026 - Domenica 23 novembre 2025 Filippo Bertaccini, centrocampista cesenate classe 2007, era sulla linea laterale del campo di Monza, pronto per dare il cambio a Michele Castagnetti. Mancavano 7 minuti alla fine dei tempi regolamentari e mister Michele Mignani aveva scelto lui per provare l’ultimo assalto ai padroni di casa, in vantaggio 1-0. Il debutto in serie B, peraltro con addosso la maglia della squadra della tua città, non si dimentica: “ Forza Berta! ”, il grido dalla panchina, a buttare benzina sul fuoco. Martedì 24 febbraio 2026 Filippo Bertaccini, ragazzo cesenate coi 19 anni nel mirino, è uscito da una sala operatoria dell’ospedale Bufalini all’interno della quale era appena stato sottoposto a un intervento neurochirurgico per l’asportazione di una neoformazione celebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

