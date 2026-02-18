Serbia | Proteste a Belgrado studenti in piazza per nuove elezioni e tensioni Kosovo Scontri con la polizia

A Belgrado, le proteste sono scoppiate a causa delle tensioni tra Serbia e Kosovo, alimentate dall’insicurezza politica nel paese. Studenti e cittadini si sono radunati in piazza per chiedere elezioni anticipate, mentre la polizia ha usato lacrimogeni per disperdere la folla. La manifestazione è iniziata pacificamente, ma è degenerata in scontri con le forze dell’ordine, che hanno bloccato alcune strade principali. La situazione resta critica e le autorità monitorano gli sviluppi nel centro della capitale.

Belgrado nel Vortice delle Proteste: Scontri e Richieste di Elezioni Anticipate. Belgrado è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nella giornata di martedì 17 febbraio. Migliaia di persone, in gran parte studenti, sono scesi in piazza per chiedere elezioni anticipate e una maggiore attenzione alle tensioni nel nord del Kosovo, regione a maggioranza serba. La protesta riflette un crescente malcontento nei confronti della gestione politica attuale e delle sfide che la Serbia si trova ad affrontare. Un Clima di Insoddisfazione Radicato. Le proteste di Belgrado non sono un evento isolato, ma l'esito di un periodo di crescente insoddisfazione all'interno della società serba.

Serbia tra Europa e deriva illiberale: giustizia sotto pressione, proteste civiche e il bivio decisivo per BelgradoLa Serbia si trova a un punto di svolta.

Proteste e scontri con la polizia: cosa sta succedendo (VIDEO)Nel cuore di Bruxelles, migliaia di agricoltori si sono radunati con i loro trattori, scatenando proteste e scontri con le forze dell'ordine.

